Arctic Race endar i alpinbakken i Narvik

Det kom fram då Arctic Race-leiar Knut-Eirik Dybdal presenterte løypa for 2019-utgåva tysdag. Frå 15. til 18. august vil ryttarane tråkke innom Lofoten, Vesterålen og Lofoten.

Etappe 1: Å i Lofoten–Leknes (182 km)

Etappe 2: Henningsvær–Svolvær (168,5 km)

Etappe 3: Sortland–Melbu (176,5 km)

Etappe 4: Lødingen–Narvik (166,5 km)

Ifølgje Dybdal er det ikkje tilfeldig at rittet skal innom alpinanlegget i Narvik i 2019. I neste veke kan Nord-Noreg og Narvik bli valt som Noregs kandidat til å arrangere VM i alpint i 2027.

– Arctic Race of Norway har vorte ein suksess fordi heile Nord-Noreg har stått bak og jobba saman. No står vi samla bak Narvik som Nord-Noregs og vonleg heile Noregs kandidat til å arrangere VM i alpint, seier Dybdal.

Trur på ope race

Tidlegare verdsmeister Thor Hushovd meiner dei to første etappane favoriserer dei beste spurtarane, medan dei beste klatrarane vil ha ein fordel på dei to siste.

– Sjølv om det blir ein del stigningar på første etappe, vil det vere gode høve for spurtarane her. Andre etappe er relativt flat, så her vil dei beste spurtarane vere klare favorittar. På tredje etappe skal ryttarane opp fleire bratte stigningar, ikkje minst vil den siste strekninga opp til Storheia frå Melbu bli krevjande. Fjerde etappe blir meir variert, og eg trur det vil vere eit ope race heilt inn til mål i Narvik, seier Hushovd i ei pressemelding.

Vakker natur

Sidan den første Arctic Race-utgåva i 2013 har sykkelrittet besøkt alle regionane i Nord-Noreg. I år vart bilda frå sykkelrittet kringkasta til millionar av Tv-sjåarar i 190 land.

– Vi har formidla Tv-bilde frå heile denne vakre landsdelen jorda rundt, men det er vel ikkje til å stikke under ein stol at Lofoten og Vesterålen har noko heilt spesielt å by på. Vi gler oss difor til enno ein gong å få vise verda den vakre naturen, og dei flotte folka som bur her, seier Dybdal.

Arctic Race of Norway er på Det internasjonale sykkelforbundet sin (UCI) sykkelkalender som del av europatouren.

