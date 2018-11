Stöckl gir ny sjanse til laget som skuffa i sesongstarten

sport

Johann André Forfang vart beste norske i Wisla med tiandeplass søndag, men hoppsjef Stöckl ser ingen grunn til å gjere forandringar på laget.

– Dei same seks hopparane får ein ny sjanse til å vise seg fram. Det var fleire gode enkelthopp, noko som gir von om at vi nærmar oss. Denne veka skal vi bruke til å finjustere teknikken. Gløym heller ikkje at det i ei opningshelg ofte skjer litt uventa ting og ein kan få nokre resultat som overraskar, seier Stöckl i ei pressemelding.

Laget: Anders Fannemel (Hornindal), Johann André Forfang (Tromsø SK), Halvor Eignar Granerud (Asker), Robert Johansson (Søre Ål), Andreas Stjerna (Sprova) og Daniel-André Tande (Kongsberg).

