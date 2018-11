Sterk siger av dei norske curling-gutane i EM

sport

Polen kasta inn handkleet etter åtte omgangar, då dei norske curlinggutane leidde heile 9–3. Steffen Waldstads lag la seg i føringa med to poeng allereie etter første omgang og la eit godt grunnlag for norsk siger. Polakkane klarte aldri å kome tilbake etter den svake starten.

Tre poeng for dei norske gutane i både femte og siste omgang, gjorde det ikkje mindre vanskeleg for Polen. Dermed sikra Noreg, som frå før av stod med ein siger og to tap, seg den andre sigeren sin i EM.

I opningskampen trekte Skottland det lengste strået og vann 8-7, men laurdag kveld slo Noreg tilbake ved å senke Nederland med same siffer. Søndag leidde Noreg fleire gonger, men måtte sjå Italia snike seg forbi i dei to siste omgangane og påføre nordmennene eit surt 5-7-tap.

Neste kamp for dei norske gutane er mot Tyskland seinare måndag.

I tillegg til Walstad består det norske EM-laget av Markus Høiberg, Magnus Nedregotten og Steffen Mellemsseter.

Også dei norske kvinnene, som spelar i B-divisjonen, tok ein overlegen siger måndag. Då vart det 10–2 over Litauen. Noreg har så langt ikkje tapt nokon av sine fem kampar i turneringa.

Dei norske curlingdamene møter Slovakia i neste kamp, måndag ettermiddag.

For Noreg er Kristin Skaslien, Marianne Rørvik, Pia Trulsen, Jen Cunningham og Maia Ramsfjell med til EM.

