Våge Nilsen forlenger med Haugesund

sport

Midtbanespelaren frå Bømlo har spelt 207 offisielle kampar for Haugesund fordelt på to periodar. Våge Nilsens opphavlege kontrakt med klubben strekte seg fram til og med sesongen 2019. No har 27-åringen valt å forlenge for tre nye år.

– Returen til FK Haugesund har vorte akkurat så bra som eg hadde håpt. Vi har hatt ein veldig god sesong og eg gleder meg veldig til fortsetjinga. Derfor var det naturleg å vilje vere med òg i eit endå lengre perspektiv enn den opphavlege kontrakten min strekte seg, seier Våge Nilsen.

Han føyer seg dermed inn i rekka av kontraktsforlengingar i Haugesund.

Både hovudtrenar Eirik Horneland og assistenttrenar Karl Oskar Emberland, og dessutan lagkamerat Alexander Stølås har alle inngådd nye langtidskontraktar med FK Haugesund dei siste vekene.

(©NPK)