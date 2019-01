Mowinckel langt ned på lista då Siebenhofer vann i Cortina

sport

Det var store forventingar til Mowinckel, som torsdag var raskast av alle under den første av dei to treningsomgangane i den norditalienske utforløypa. Fredag klarte ho ikkje følgje opp, og var ikkje i nærleiken av dei beste. Då 40 køyrarar var i mål låg Mowinckel på 21.-plass i Cortina d'Ampezzo.

Det vart tidleg i løpet klart at det skulle bli ei vanskeleg oppgåve å kjempe om siger eller pallplass. Klokka gjekk altfor fort for den norske 26-åringen, og i mål var ho 1,42 sekund bak austerrikske Ramona Siebenhofer, som vann på 1.15,44.

– Det var ikkje heilt det eg hadde håpt på, men då er det greitt å få ein ny sjanse i morgon (utfor). Eg prøver hardare fordi det er renn, men det vart litt vel aggressivt ein periode, sa ein skuffa Mowinckel til NRK.

Det var slovenske Ilka Stuhec som sette standarden frå startnummer tre. Hennar tid var det berre Siebenhofer som kunne forbetre. Siebenhofers landsvenninne Stephanie Venier tok tredjeplassen, 0,46 bak.

– Eg er fornøgd med løpet, men det var delar av det som ikkje var perfekt. Der gjorde Ramona (Siebenhofer) det betre, sa Stuhec til NRK.

Skuffa og fornøgd

Fredag var det òg duka for ein etterlengta sesongdebut for Lindsey Vonn. Amerikanaren køyrde godt i toppen av løypa, men verka noko rusten. Fleire små feil undervegs gjorde at tidelane gjekk for fort. I mål var ho 1,19 bak Siebenhofer, noko som heldt til delt 15.-plass.

– Eg er skuffa over plasseringa, men stort sett fornøgd med køyringa. Det var eit steg i rett retning, og forhåpentlegvis blir det betre laurdag, sa Vonn til NRK.

Dermed blir ho ståande med 82 verdscupsigrar. Ho treng fem sigrar for å slå Ingemar Stenmarks rekord på 86 verdscupsigrar i alpint.

Då 40 køyrarar var i mål, det vil seie dei antekne beste, låg Kajsa Lie Vickhoff Lie på 26.-plass, 1,77 bak den austerrikske vinnaren.

(©NPK)