Sander Sagosen frå PSG til Kiel

Det var avisa Flensborg Avis som fredag var først ut med å melde om intensjonsavtalen handballstjerna har skrive.

– Eg har lyst til å prøve Bundesligaen, og eg har lyst til å gjere det før eg blir for gammal, siger 23-åringen til TV 2.

Sagosen blir Kiel-spelar når den noverande kontrakten hans med PSG går ut sommaren 2020.

Han signerer ein treårsavtale med den tyske giganten, som ligg på 2.-plass i den tyske ligaen, fire poeng bak Flensburg-Handewitt.

– Kiel satsar enormt. Dei skal igjen bli best i verda, og det har eg lyst til å bli med på. Det er stor interesse for handball i byen. Klubben har bra spelarar no, mange gode unge, og det blir endå betre. Eg har lyst til å vere med på å få dei tilbake i toppen. Eg har lyst til å vinne Bundesligaen, held Sagosen fram.

Flensborg Avis skriv vidare at Flensburg-Handewitt var ein av favorittane til å signere Sagosen, men nordmannen valde til slutt Kiel. Den tradisjonsrike tyske klubben har vunne Champions League tre gonger og leiger no gruppa si i EHF-cupen.

Avisa melder òg at ein av årsakene til klubbytet er at kjærasten Hanna Bredal Oftedal skiftar beite frå Issy Paris til danske Silkeborg kommande sommar.

– Vi blir jo uansett buande frå kvarandre, men eg reknar med at vi kjem til å finne godt ut av det så nært som det er mellom Silkeborg og Kiel, siger Sagosen til VG.

