Strid om spelmarknaden i Noreg

Betsson Group, Kindred Group, Gaming Innovation Group og ComeOn skipa i januar Norsk bransjeforening for onlinespill (NBO), og måndag inviterte organisasjonen til fagseminaret «Finansiering av norsk idrett i fremtiden» i Oslo.

Dei vil ha ein lisensmodell i staden for den gjeldande einerettsmodellen, der Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er aktørar. Det blir møtt med skepsis i Norges idrettsforbund.

– Eg håper dei ikkje får dette til. Eg trur at vi lever heilt godt med einerettsmodellen, og dersom det skal komme eit alternativ, så trur eg det er ein ganske lang veg fram, seier idrettspolitisk rådgivar i forbundet Per Tøien til NTB.

Speleavhengnad

I innlegget sitt på seminaret nemnde han at det er «cowboyar» som opererer i nettspel-marknaden.

– Det handlar ikkje om dei fire som sit i bransjeforeininga. Spelmarknaden i verda er enormt stort, og det er ikkje alle som er like interesserte i å vere ansvarlege som desse fire er, sa Tøien.

Han tviler på at meir spel kan klare å demme opp for den aukande speleavhengnaden som då eventuelt kjem.

– Vi trur ikkje vi kan få til ein stor auke i spel utan at det får dramatiske konsekvensar med spel som skaper speleavhengnad. Det oppfattar vi som problematisk.

Vil jobbe langsiktig

Men NBO har bretta opp erma og vil kjempe for si sak. Styreleiar Rolf Sims seier til NTB at dei kjem til å jobbe langsiktig for å få på plass ein berekraftig regulering av den norske marknaden.

– Det er viktig med ein god dialog mellom alle aktørane på marknaden for å få på plass ein framtidig regulering med godt vern for spelarar og nye moglegheiter for finansiering av norsk idrett og det frivillige, seier Sims.

På oppdrag av dei fire selskapa utarbeidde Menon Economics i fjor ein analyse som mellom anna konkluderer med at innføringa av ei lisensordning vil gi auka inntekter til samfunnet på nær 1,7 milliardar kroner årleg dersom skattesatsen er 20 prosent. Studien viser òg at halvparten av den norske pengespelet på nett skjer utanfor einerettsmodellen.

– Det er mange nordmenn som frivillig vel å bruke tilboda frå dei utanlandske aktørane. Menon-rapporten viser at dette kjem til å auke på sikt. Den teknologiske utviklinga og endringar i forbrukaråtferda på internett må ein ta stilling til i Noreg ved å sjå på ein lisensmodell for den norske marknaden for å sikre ansvarleg framferd og godt forbrukarvern. Selskapa bak NBO ønsker å få norsk lisens og dessutan betale skatt i Noreg og vere underlagt norsk regulering, seier Sims.

Nødvendig med avvegingar

Doktor i samfunnsøkonomi og partnar i Menon Economics, Leo Grünfeld, presenterte analysen på seminaret. Det han er mest bekymra for med ei lisensordning, er at nokon stikk av frå systemet.

– Og at dei som stikk av, klarer å marknadsføre verksemda si aggressivt overfor problemspelarane. Problemspelarar er som alkoholikarar. Dei vil søke seg dit der gevinstpotensialet er høgast mogleg. Det er ekstremt viktig at lisenssystemet klarer å inkludere nesten hundre prosent av marknaden, sa han.

Han peika vidare på at det er heilt avgjerande å finjustere balansen mellom skattenivået på ei lisensordning og faren for at nokon stikk av og blir aggressive.

– Der står og fell heile problemstillinga. Kor mykje kan du ta i inntekter frå utanlandske spelselskap og samtidig sikre at det ikkje raknar? Men erfaringane frå andre land viser at det er mogleg, sa økonomen.

