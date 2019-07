Odd-supporter blir utestengd etter flaskekasting

sport

Mannen får ikkje komme inn på Odds heimekampar resten av året. Det stadfestar Odds sikkerheitsansvarleg Ole Larsen overfor VG.

Utestenginga kjem etter at Mjøndalen-keeper Faye Lund vart utsett for eit angrep i heimekampen mot Odd.

Etter at Olivier Occéan scora 1–0 for dei brunkledde, storma ein Odd-supporter banen og kasta ein drikkeflaske på Faye Lund. Han trefte keeperen i leggen, og sisteskansen var tydeleg opprørt over hendinga.

– Det er heilt frykteleg at det skjer. Korleis er det mogleg? Og kva tenker han på når det sit barn tre-fire meter unna? Det er synd for det skal ikkje vere sånn. Eg syntest det er heilt sjukt at det er mogleg. At det skal gå an på norske tribunar … Det er forferdeleg, sa Faye Lund til NTB etter kampen.

Supporteren vart vist bort og meld av politiet rett etter hendinga. Mannen skal vere i 20-åra og er frå Grenland, ifølgje ei Twitter-melding frå politiet i Sør-Aust.

Skiensklubben tilrår òg motstandarklubbar at mannen bør haldast utanfor stadion på Odds bortekampar, opplyser Larsen overfor VG.

Mannen skal ha godtatt utestenginga og skal vere villig til å ta eventuelle kostnader etter opptrinnet.

Måndag formiddag stadfesta Svein Graff i Norges Fotballforbund overfor NTB at dei innhentar informasjon på vanleg måte som i liknande saker. Om NFF opprettar sak, er førebels ikkje klart.

