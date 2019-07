Stine Borgli blir proffsyklist

sport

Avtalen gjeld frå 1. august og varer ut 2020, skriv TV 2.

– For meg er dette kjempestort. Det er utruleg kult å seie at eg endeleg er proff, seier Borgli til kanalen.

Groupama-FDJ blir eit World Tour-lag frå neste år, noko som betyr at 29-åringen frå Sandnes kan satse fullt på sykkelkarrieren.

– FDJ viste interesse først for ei god stund sidan. Dei har vore veldig formelle og kom med eit konkret kontraktsforslag. Dei verka ryddige frå første stund. Dei andre har vore litt enklare, så FDJ har vist tydelegare at dei ønsker meg. Det fekk meg til å bli trygg på valet. Eg er ikkje der berre for å vere listefyll, fortset Borgli.

Tidlegare i år vann Borgli det spanske etapperittet Vuelta a Burgos samanlagt, og ho vann òg klatretrøya i Tour de Bretagne.

(©NPK)