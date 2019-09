Italiensk fotballklubb slapp straff etter apelydar mot Lukaku

sport

Lukaku vart møtt med apelydar i forkant av at han sette inn det avgjerande straffesparket i Inters 2-1-siger over Cagliari på Sardinia 1. september. Episoden har i ettertid vore til behandling i Det italienske fotballforbundets disiplinærkomité.

Tysdag opplyser komiteen at «tilrop, fløytesignal og skrik» frå heimefansen rett før Lukakus straffescoring ikkje kan sjåast på som diskriminerande med omsyn til «omfang og reell oppfatting».

– Disiplinærkomiteen har vedtatt ikkje å innføre sanksjonar mot Cagliari, heiter det vidare.

Etter den aktuelle kampen bad Lukaku fotballstyresmaktene om å stå saman i kampen mot rasisme.

Everton-spiss Moise Kean vart gjenstand for liknande tilrop då han spelte for Juventus mot Cagliari førre sesong. Det same gjorde den franske midtbanespelaren Blaise Matuidi.

Cagliari, som har tatt sterkt avstand frå åtferda til supporterane, fekk ei bot på 5.000 euro for at det vart kasta plastflasker mot dommarane under kampen mot Inter.

