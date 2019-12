Sterke reaksjonar på avisframside i Italia

sport

Tittelen viste til fredagens storkamp i Serie A der Inter tar imot Roma.

Romas pressesjef Paul Rogers seier til nyheitsbyrået AFP at valet av tittel er «forferdeleg», sjølv om artikkelen i seg sjølv var «positiv».

I artikkelen blir dei to spelarane rost for å stå opp mot rasisme, men alles auge har vore retta mot tittelen «Black Friday» og bildet av dei to spelarane.

– Ingen meiner at ei slik overskrift er ein god idé, skriv Roma i ei Twitter-melding.

– Det er totalt uakseptabelt å sjå slik likegyldigheit til rasisme, skriv Inters byrival Milan i ei melding.

Leiinga i Corriere dello Sport forsvarer framsida.

– Kvit, svart, gul. Det å fornekte forskjellar er snublesteinen for all antirasistisk rasisme. Det er ei uskuldig overskrift omgjort til gift av dei som har gift inni seg, skriv avisa i ein leiarartikkel.

Problem

Rasisme har vorte eit gjentakande problem i italiensk fotball kor fleire svarte Serie A-spelarar har vorte utsette for hets frå tribunen dei siste månadene.

Den svenske fotballstjerna Zlatan, som etter rykta skal vere på veg tilbake til italiensk fotball, tar til orde for å gi straffer som svir.

– Å ta på ei trøye med teksten «nei til rasisme» eller ha eit flagg er fint, men det løyser ikkje problemet. Det er betre å miste tre poeng, avbryte kampen og ta tilbake billettinntektene så du risikerer å bli degradert til Serie B, seier Ibrahimovic til det italienske magasinet GQ, uavhengig av oppslaget i Corriere dello Sport.

Felles fråsegn

I slutten av november gjekk alle dei 20 klubbane i Serie A saman og skreiv ei fråsegn der dei fortalde om at dei er bekymra for rasismen som har prega ligaen.

Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henrique, Ronaldo Vieira, Kalidou Koulibaly og Mario Balotelli har alle fått rasistiske tilrop slengt mot seg frå tribunen denne sesongen.

Ibrahimovic har sjølv spelt i Italia i fleire periodar. Han spelte i Juventus frå 2004 til 2006, i Inter frå 2006 til 2009 og i Milan frå 2010 til 2012. Også han opplevde rasisme. Faren til Zlatan er frå Bosnia og mora er frå Kroatia.

– Då eg var i Italia skreik dei «Zigenare» (sigøynar). Det er rasisme det òg, sjølv om dei gir meg komplimentar og vil ta bilde med meg utanfor arenaen, seier Zlatan.

Han har vunne Serie A seks gonger – to med Juventus, tre med Inter og éin med Milan.

(©NPK)