OL-surfarar skal konkurrere i Tahiti i 2024

Tahiti er hovudøya i Frankrikes polynesiske koloni i Stillehavet og skal stå som arrangør for greina surfing, skriv Frankrikes organisasjonskomité på Twitter.

Naturskjønne Tahiti ligg 15.000 kilometer frå Frankrikes hovudstad Paris og vart valt framfor strendene i Sørvest-Frankrike og Bretagne.

Tahiti er rekna som ein garantist for fine bølgjer i sommarmånadene, og arrangøren strekar under at Tahiti vart valt av sportslege årsaker. Konkurransane vil skje i Teahupoo, ein stad som inneheld dei største bølgjene på verdstouren til mennene i surfing.

Bølgjene er normalt så store at verdstouren til kvinnene ikkje har konkurransar i Tahiti.

– Dette skal vi løyse ved at vi legg konkurransane på eit tidspunkt på døgnet der bølgjene er på sitt minste, heiter det i meldinga frå arrangøren.

– Dette er ei skikkeleg gledeleg overrasking og ein heider av historia vår. På denne måten kan vi betale tilbake til Polynesia der surfinga i si tid starta, seier Lionel Teihotu, president i Tahitis surfeforbund.

