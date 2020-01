Agüero gav Manchester City tre poeng

sport

Sigeren gav Pep Guardiolas menn fastare grep om 2.-plassen i Premier League og ein opptur etter poengtapet mot Crystal Palace på 49-årsdagen til manageren laurdag.

Raheem Sterling spelte i det 73. minuttet fram Kevin De Bruyne på høgresida, og som så mange gonger før stod belgiaren for ein vakker assist då han tredde ballen mellom to forsvararar og fann Agüero på eit flott løp i boksen. Han hadde ingen problem med å setje ballen i mål frå kort hald.

De Bruyne vart den første spelaren i Premier League-historia som har hatt minst 15 assists i tre ulike sesongar. For Agüero er målfangsten no oppe i seks på dei tre siste Premier League-kampane. Argentinaren kom inn for Gabriel Jesus, som missa eit straffespark i første omgang.

For City gjorde Aymeric Laporte comeback etter fem månader på skadelista. Han fekk eit par tøffe smellar i første omgang, men bidrog til at City heldt nullen.

City er 13 poeng bak serieleiar Liverpool, som har to kampar til gode.

Everton leia 2–0 over Newcastle og var på veg mot ein trygg siger etter mål av Moise Kean og Dominic Calvert-Lewin, men Florian Lejeune scora to gonger på overtid og berga 2–2 for gjestene i ei ellevill avslutning.

Bournemouth vann 3–1 over Brighton utan Joshua King, som framleis er på skadelista. Harry Wilson og Callum Wilson scora før og etter eit sjølvmål av Pascal Groß på bortelaget.

Med Pepe Reina i målet og Ørjan Nyland på benken vann Aston Villa 2–1 over Watford takka vere eit vinnarmål av Tyrone Mings i femte overtidsminutt. Watford leia ved pause, men heimelaget vende til siger på Villa Park.

Southampton tok ein sterk 2-0-siger borte mot Crystal Palace med mål av Nathan Redmond og Stuart Armstrong.

