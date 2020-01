Norsk EM-smell etter thriller – Kroatia vann semifinalen 29–28

sport

Kroatia somla bort sjansen like før slutt i ordinær tid og sende av garde eit skot i rein desperasjon på stillinga 23–23. Dermed vart det ekstra speletid.

Der utlikna kroatane til 26–26 i siste sekund av den andre ekstraomgangen. Dermed måtte laga ut i to nye og totalt 80 minutt. Semifinalen går over i historia som ein skikkeleg klassikar.

Kroatane hadde kjempestøtte frå tribunane, og det norske laget vart møtt med hyppige pipekonsertar.

Noregs motstandar leidde så godt som heile førsteomgangen. Med det strålande forsvarsspelet sitt gjorde kroatane det til ein ubehageleg fredagskveld for Noreg.

Keeperen Marin Sego spelte den beste EM-kampen sin hittil. Han hadde i tillegg flaksen på si side. I to angrep på rad skaut Noreg ballen i innsida av stolpen og så vidare til ein ny stolpe eller tverrliggjaren.

Det vart eit slit for Noreg i fotballhallen i Stockholm. Utteljingsprosenten var nede på 50 i førsteomgangen.

Sagosen misbrukte eit straffekast på 22–21 til Noreg. Då var det vel fem minutt igjen å spele. Også Magnus Jøndal bomma på eit viktig straffekast i sluttminutta.

Nesten igjen

Eivind Tangen var viktig for Noreg med sitt innhopp. Sagosen spelte igjen særs bra, men det heldt ikkje heilt heim for han.

Noreg kom til kampen med sju strake sigrar hittil i EM, men laget hadde heller ikkje støytt på slik motstand som den Kroatia kom med.

Tapet gjer at det blir norsk bronsekamp laurdag. Dermed speler Noreg for tredjeplassen for andre gong under Christian Berges leiing. Det vart fjerdeplass i EM for fire år sidan etter nederlag for Kroatia.

I dei to siste VM-sluttspela tapte Noreg finalane mot Frankrike og Danmark.

Nederlaget mot Kroatia betyr òg at det blir norsk OL-kvalifisering i Trondheim i april. Der er Noreg seeda og møter eit godt europeisk lag og to svært overkommelege motstandarar.

Det må ein total kollaps til for at Sagosen og lagkameratane hans ikkje skal sikre OL-plassen der. To av fire lag får Tokyo-billett.

