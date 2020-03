Kombinert-Graabak åtvarar mot «kilometerkrigen»

sport

Det toppa seg søndag kveld då brørne Anders og Jørgen Aukland saman med Joar Thele avslutta eit rekordforsøk etter 31 timar og 516 kilometer i Nordmarka.

– Eg er for å pushe grenser og utfordre seg sjølv. Det synest eg er skikkeleg kult. Samtidig synest eg at vi som profilerte og rutinerte utøvarar skal vere gode førebilete i den situasjonen vi er i no. Det er ikkje utan risiko å gå over 50 kilometer på ski, seier Graabak til NRK.

Graabak la tidlegare måndag ut ei melding på Twitter der han sa at det hadde vore flautt om tilsvarande forsøk hadde enda med unødvendig bruk av helseressursar.

– Når det blir sett i gang så strenge tiltak for befolkninga, som også vi idrettsutøvarane må følgje, så synest eg at vi skal halde oss innanfor rimelege grenser, seier Graabak.

Joar Thele, ein av dei tre i rekordtrioen på søndag, erkjenner at rekordjaget har gått litt langt dei siste vekene.

– Det har vorte veldig ekstremt, og det er ikkje heilt bra alt som har skjedd.

