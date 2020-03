50 klubbar med permitteringar: Stor pågang frå usikre utøvarar

sport

Økonomien i norsk topp- og breiddeidrett er under eit veldig press. Enkeltutøvarar kjem til å hamne i vanskelege situasjonar i tida som kjem.

Niso er eit landsomfattande fagforbund for utøvarar i fotball, ishockey og handball. Det er òg medlemmer frå andre idrettar.

Niso-sekretariatet opplever stor pågang om dagen. – Vi har etablert gode rutinar. Vi samlar alt juridisk hos advokaten vår. Så prøver vi andre å ta unna så mykje som mogleg, seier Walltin til NTB.

– Når all idrett er stengt ned, får det konsekvensar for klubbar og enkeltutøvarar med permitteringar og uvisse og spørsmål rundt det. Dei siste tala frå advokaten vår viste at det var cirka 50 klubbar i fotball, ishockey og handball som hadde permittert spelarar.

Tøff tid

– Situasjonen er jo relativt fersk, men vi skjønner jo kva konsekvensane av dette kan bli etter kvart. Krisepakken for dei 20 første dagane kompenserer ganske mykje for dei som har grunnlag for dagpengar. Så har vi sterkt oppmoda partane (klubbar og særforbund) sentralt om å ta omsyn til dei som ikkje har krav på dagpengar. Det verkar som det er rimeleg bra etterlevd.

– Vi vil adressere det der det ikkje er på plass fordi ein ikkje kan setje nokon på gata og tene kroner null, seier Walltin til NTB.

På kroppen

Han fortel om utøvarar som ber om råd i ein vanskeleg periode.

– Dette er ein heilt spesiell situasjon og ein nasjonal dugnad der idrett i den store samanhengen blir ganske liten. Samtidig dreier det seg om folks arbeidsplassar òg i idretten. Ein merkar det på kroppen når rekningar skal betalast, og vi må finne løysingar. Vi har òg ganske mange unge medlemmer som treng nokon å snakke med, seier Walltin.

All handball og ishockey er avlyst sesongen ut. I fotballen vil det truleg ikkje bli spelt kampar før tidlegast eit stykke ut i mai.

– Eg kan ikkje hugse nokon situasjon frå tidlegare der utøvarar ikkje får trene. Det er jo lagt ned forbod frå styresmaktene, men førebels verkar det som det er stor forståing frå utøvarane, seier Walltin.

