Friidretts-NM blir avvikla 18.–20 september

Det var allereie klart at meisterskapen ikkje kom til å bli avvikla etter planen, men fredag fekk hovudmeisterskapen i år ny dato.

– Vi understrekar at det i dag er vanskeleg å spå korleis situasjonen vil vere i Noreg på det tidspunktet, og at det kan oppstå ting vi som NM-arrangør må ta omsyn til. Vi oppmodar derfor alle som no vil bestille reise, om at dei bestiller billettar som kan endrast, seier Anita Bolstad Raa, som er leiar for NM-komiteen i Bergen.

Arrangørklubbane Bjarg, Gneist og Fana har framleis som mål å skape folkefest på Fana stadion under NM-dagane.

Den nye datoen er godkjend fredag, og komiteen startar arbeidet med å informere alle samarbeidspartnarar og andre interessentar og dessutan få på plass nye avtalar med NM-hotella.

