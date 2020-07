Johansen vil skape trøbbel for gamleklubben i intens opprykkskamp

sport

Leeds og West Bromwich har grepet på dei to plassane i meisterskapsserien som gir automatisk opprykk til Premier League neste sesong. Bak jagar Brentford og Johansens Fulham.

Tysdag møter den norske landslagskapteinen og lagkameratane i London-klubben nemnde West Bromwich i ein kamp som kan bli svært avgjerande i opprykksstriden. For Johansen er det òg eit møte med klubben han var utlånt til delar av førre sesong.

– West Brom er ein fantastisk klubb. Eg hadde seks gode månader der, men dessverre kom vi oss ikkje opp i Premier League, seier vardøværingen til klubben sine nettsider.

– Dei har nokre gode spelarar der, og dei har ein veldig god manager (Slaven Bilic) i tillegg, så eg er ikkje overraska over å sjå dei heilt der oppe, legg han til.

Håpar på sju strake

Tysdag handlar uansett alt om å stikke kjeppar i hjula for gamleklubben for å hjelpe Fulham eitt skritt nærare eit comeback i Premier League.

– Eg kjem alltid til å ha eit auge på West Brom, men Fulham er laget for meg. Eg har hatt ein del sesongar her no, og dette kjennest som heime, seier Johansen.

Sist fredag kom han inn frå benken og slo den målgivande pasningen då Josh Onomah punkterte heimekampen mot Cardiff. Fulham, som står med fire strake sigrar, vann 2-0.

Blir det tre poeng òg mot West Bromwich, er ikkje avstanden opp til den tidlegare arbeidsgivaren til nordmannen på meir enn to poeng.

– Vi har vunne fire på rad og vil gjerne at det skal bli sju, så får vi sjå kvar det tek oss. Vi ønskjer å vinne denne kampen og leggje press på dei føre dei to siste kampane. Då kjem dei til å føle at vi pustar dei i nakken, seier landslagskapteinen.

Sikra kvalifisering

Opprykkskampen er på ingen måte avgjort.

– Du veit aldri i fotball. Eg trur framleis det står att nokre spennande augneblinkar av inneverande sesong, seier Johansen.

Skulle det ikkje bli direkte opprykk, har Fulham for lengst sikra seg plass blant dei fire laga som får spele kvalifisering til neste sesongs Premier League.

