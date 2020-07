Kollen-debuten til den nye øvinga for skiskyttarane er avlyst

sport

Tysdag opplyser Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) at konkurranseprogrammet for verdscuprenna i Oslo blir endra.

Supersprinten blir bytt ut med jaktstartar, noko som betyr at Kollen-programmet i 2021 blir ein blåkopi av tidlegare år. I tillegg til jaktstart skal det gåast sprint og fellesstart.

Årsaka til at supersprinten blir fjerna er at IBUs tekniske komité, etter innspel frå utøvarkomiteen, har kome til at reglane for øvinga bør endrast.

Må testast ut

«Som en konsekvens av det må vi gjennomføre flere tester i IBU-cupen (nivået under verdenscupen red.anm.) før vi presenterer den på den største scenen», skriv det internasjonale forbundet på Twitter.

Kva endringar det konkret er snakk om, er ikkje kjende.

Supersprinten vart testa ut i IBU-cupen førre sesong. Slik den har vorte gjennomført så langt, blir øvinga avgjort i ei løype som er berre éin kilometer lang. 30 løparar går vidare frå kvalifiseringa og startar likt i finalen. Der skal dei gjennom fire skytingar og fem rundar i langrennssporet.

Svensk skepsis

Den svenske skiskyttarprofilen Sebastian Samuelsson har tidlegare uttrykt seg kritisk til at øvinga skulle introduserast under verdscupavslutninga i Holmenkollen kommande vinter. Han var redd for at det kunne bli vel mykje kaos og dramatikk, teke i betraktning at sigeren i verdscupen samanlagt kunne stå på spel.

– Eg hadde heller sett denne øvinga i ei opningshelg eller at ein testa den tidlegare, før ho fekk så stor betydning, sa han i eit intervju med SVT i april.

Johannes Thingnes Bø og resten av dei beste skiskyttarane i verda innleier etter planen sesongen i finske Kontiolahti i slutten av november. Det store høgdepunktet blir verdsmeisterskapen i Pokljuka i februar.

Verdscuprennet i Holmenkollen førre sesong i vart avlyst som følgje av koronapandemien.

(©NPK)