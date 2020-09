Uendra i opprykkssjakta etter at alle topplaga i førstedivisjon vann

sport

Tromsø, Sogndal, Ranheim og Lillestrøm vann alle kampane sine, og dermed tronar framleis Tromsø på topp med 38 poeng. Det er to poeng føre Sogndal, som per dags dato ligg på den gjæve andreplassen. Ranheim og Lillestrøm er høvesvis tre og fire poeng bak.

Strømmen måtte spele dei siste 50 minutta med éin mann mindre i førstedivisjonskampen heime mot Lillestrøm fredag. Det enda med 4–1-siger til gjestene.

Tromsø og Ranheim vann begge 3–1 heime mot høvesvis Grorud og Åsane, medan Sogndal halte i land ein 1–0-siger borte mot Øygarden.

Storebror LSK

Strømmen heldt lenge følgje med storebror, men det jamne og tette lokalderbyet endra brått karakter då dommaren viste ut Morten Renå Olsen på heimelaget fem minutt før pause.

Thomas Lehne Olsen heada mot mål etter eit hjørnespark, men ballen gjekk vidare i olbogen til Renå Olsen. Då peika dommar Christian Moen på straffemerket og henta det raude kortet opp frå baklomma. Straffa som følgde, sette Fredrik Krogstad sikkert i mål.

Med éin mann mindre på banen vart oppgåva tung for heimelaget, og berre minutt etter kvilen dobla Lillestrøm leiinga ved Espen Garnås. Tobias Svendsen sette inn 3–0 i debutkampen sin på LSK, medan Thomas Lehne Olsen gjorde 4–0 ni minutt før slutt. Magnus Tvedte stussa inn eit trøystemål for Strømmen etter eit hjørnespark.

Heldig Tromsø-skåring

Også på Alfheim vart det målrikt. Mikael Ingebrigtsen og Eric Kitolano sørgde for 2–0-leiing til Tromsø før halvtimen var spelt heime mot Grorud, men Omar Bully Drammeh reduserte før pause.

Før ti minutt var spelt av andre omgang auka heimelaget til 3–1 etter ei smått heldig skåring av Kent-Are Antonsen. Då hadde Anders Jenssen lada skotfoten frå godt og vel 20 meters hald, men ballen trefte Antonsen, skifta retning og sneik seg inn i mål bak ei utmanøvrert Grorud-målvakt.

På Ågotnes Idrettsanlegg hadde det nedrykkstrua Øygarden besøk av Sogndal, men mot serietoaren fekk ikkje tidlegare Brann-trenar Mons Ivar Mjelde nokon god start som Øygarden-trenar. Tomas Olai Totland gav gjestene leiinga etter 22 minutts spel. Det vart òg det einaste målet i kampen.

Draumetreff

I Trondheim vart det ein jamspelt kamp mellom Ranheim og Åsane, der eit straffespark til heimelaget skilde laga til pause. Erik Tønne var iskald frå ellevemeteren og sette ballen nede ved den høgre stolperota etter godt og vel ein halv time.

Mads Reginiussen sette inn 2–0 med eit draumetreff med strak rist ti minutt etter kvilen. Frå 20 meters hald sende han ballen som eit prosjektil opp i det næraste krysset.

Åsane augna håp om poeng då Henrik Udahl reduserte frå straffemerket etter 79 minutt, men Sondre Sørløkk fastsette resultatet til 3–1 tre minutt etter.

Lillebo vart tomålsskårar

Mats Lillebo vart tomålsskårar då Stjørdals-Blink slo KFUM Oslo 4–1 og klatra til sjetteplass.

Oppgjeret mellom Raufoss og Sandnes Ulf enda 0–0. Raufoss er framleis utan tap på heimebane, som einaste lag i divisjonen, men etter den femte uavgjorde kampen på eige gras er laga så vidt på den øvre tabellhalvdelen.

Den oppsette kampen mellom Jerv og Ull/Kisa er utsett til 14. oktober. Årsaka er at Jerv-troppen er sett i karantene etter at ein av spelarane på laget har testa positivt for koronaviruset.

Den siste førstedivisjonskampen fredag mellom botnlaga Kongsvinger og HamKam blir spelt seinare fredag kveld.

