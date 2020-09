Hoven vart firemålsscorar då Sogndal overtok tabelltoppen

sport

I så fall må Tromsø ta poeng i bortekampen mot Ullensaker/Kisa. Sogndal toppar tabellen med eitt poeng meir og éin kamp meir spelt enn Tromsø.

Akkurat det spelte lita rolle for Sogndal måndag kveld. Då handla det utelukkande om tre poeng på Fosshaugane, og det vart ein enkel affære. Sogndal rundspelte Kongsvinger frå start, og 3–0 til pause vart til 4–0 like etter. Kristoffer Hoven skåra sitt tredje for kvelden allereie etter 47 minutts spel. I tillegg hadde Mathias Blårud putta eitt i det 35. minuttet. Hoven skåra ytterlegare eitt seinare i omgangen. 24-åringen har 15 skåringar og to målgivande pasningar på sine 18 kampar denne sesongen. 16 av kampane har vore frå start. Det er ein sterk statistikk for spissen.

Ville Jalasto og Martin Hoel Andersen skåra KILS to trøystemål.

Innbytar Martin Lundal utlikna til 1–1 for Ranheim borte mot Strømmen og sørgde for at trønderklubben ikkje er hekta av i kampen om ein direkte opprykksplass.

Lasse Nordås gav Strømmen ein god start etter ei skåring allereie 13 minutt ut i 1. omgang. Ranheim pressa på for utlikning, og 16 minutt ut i 2. omgang stussa Martin Lundal inn ballen til eitt poeng for dei blå.

Det betyr at det er fem poeng opp til Sogndal heilt øvst på 1. divisjonstabellen for Ranheim.

(©NPK)