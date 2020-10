Stortinget kriminaliserer doping

sport

– Vi ser på doping som økonomisk kriminalitet, seier Høgres justispolitiske talsperson, Peter Frølich til Nationen.

Dermed ligg det an til at doping får plass i norsk strafferett, eit forslag som vart fremja i kjølvatnet av dopingskandalen under ski-VM i Austerrike 2019, då fleire utøvarar vart tekne for å ha bloddopa seg.

– For at norsk politi skal kunne gjere som kollegaene sine i Austerrike, så blir det kravd lovendringar. Det gjer vi no, forklarer Frølich.

Ein konsekvens av denne endringa vil sannsynlegvis vere at dopingreglementet til Verdsantidopingbyrået (WADA) blir samkøyrt med norsk lov. Det betyr at norsk lov fortløpande vil oppdatere kva stoff som er forbodne i kva idrettar, ved bruk av WADA-koden, ifølgje Nationen.

