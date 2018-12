Øystatar truar med veto i klimaforhandlingane

utenriks

Maldivanes tidlegare president Mohamed Nasheed uttalte fredag at utkastet til avtale som no sirkulerer i møteromma i Katowice, ikkje speglar røyndommen landa som ligg i frontlinja for klimaendringane står overfor.

– Vi er svært lite nøgt med den retninga samtalane går, seier Nasheed, og peikar på at partane ikkje er villige til å forplikte seg til eit mål om å hindre oppvarming ut over 1,5 grader.

Den tidlegare presidenten åtvarar om at alliansen av små øystatar, som han representerer, vil gjere opprør mot «utsletting».

– Viss nødvendig gjer vi opprør mot forhandlingane, seier han. Han seier gruppa ikkje vil forlate forhandlingsbordet, men heller legge ned veto.

