Italia: Førebels budsjettavtale med EU

Innhaldet i avtalen blir venta å bli offentleggjort onsdag etter godkjenning frå EU, seier ein talsperson for det italienske finansdepartementet.

Tidlegare tysdag sa EUs finanskommissær Pierre Moscovici at han prøver å unngå at Italia blir straffa for brot på EUs budsjettreglar.

– Eg arbeider for at Italia ikkje skal ileggjast sanksjonar. Eg er håpefull, sa Moscovici til den franske radiokanalen RTL.

Budsjett i retur

Italia fekk tidlegare i haust forslaget sitt til statsbudsjett for 2019 i retur frå EU. Grunnen er at EU-kommisjonen meiner italienarane har lagt opp til ein pengebruk som er i strid med reglane som gjeld for land i eurosona.

Ein intens dialog har halde på sidan, og i helga vart dei italienske regjeringspartia einige om eit kompromissforslag som dei håper skal vere godt nok til at Italia unngår bøter og andre straffereaksjonar frå EUs side.

– Vi arbeider hardt med ein konstruktiv dialog for å sikre at italienarane kan gjennomføre den politikken dei ønsker. Men dei må gjere det innanfor reglane, seier Moscovici.

Svulmande statsgjeld

EU-kommisjonen skal diskutere saka onsdag, opplyser EU-kommisjonens talskvinne Mina Andreeva.

– Alle alternativ ligg på bordet. Det blir no opp til Kommisjonen å diskutere saka og ta ei avgjerd om kva dei neste skritta skal vere, seier ho.

Det underliggjande problemet er den svulmande statsgjelda i Italia, som i dag ligg på over 130 prosent av BNP. Det er meir enn det dobbelte av maksgrensa på 60 prosent i eurosona.

