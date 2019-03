utenriks

President Filipe Nyusi har tidlegare sagt at han fryktar at over 1.000 har mista livet etter at den tropiske syklonen slo inn over landet før helga. Røde Kors anslår at heile 90 prosent av byen Beira anten er øydelagt eller påført skadar i uvêret.

– Ifølgje informasjon vi har fått her, er det allereie over 200 omkomne. Nesten 350.000 personar er råka, sa presidenten etter eit regjeringsmøte som vart halde i Beira.

