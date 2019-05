Franskmann dømd til døden for narkosmugling i Indonesia

utenriks

Aktoratet bad berre om ei fengselsstraff på 20 års fengsel for Felix Dorfin. Likevel kom dommaren i tingretten i Mataram på Lombok til at lovbrotet til franskmannen var så alvorleg at dødsstraff var einaste alternativ.

– Han er utan tvil funne skuldig i å ha importert narkotika til Indonesia. Retten finn ingen grunn til å lette på straffa han skal ha, sa dommar Isnurul Syamsul Arif.

Dorfin, som kjem frå ein liten by nord i Frankrike, hevda i retten at han hadde vorte spurt om å bere nokon andre kofferten sin då han vart tatt på flyplassen i Lombok i september i fjor. Han sa han var inkjeanande om innhaldet som mellom anna bestod av metamfetamin til ein verdi av 2 millionar kroner og 22 ecstasytablettar. I retten sa forsvararen at dødsdommen vil bli anka.

I dommen går det fram at Dorfin har svekt innsatsen til regjeringa mot narkotikabruk og at han kunne ha dårleg påverknad på unge menneske.

I januar greidde 35-åringen å rømme frå fengselet etter å ha bestukke ein fengselsbetjent. Etter ti dagar på rømmen vart han likevel tatt igjen.

Over 150 menneske sit på dødsdom i Indonesia, dei aller fleste for å ha gjort seg skuldig i narkotikalovbrot. Ein tredel av dei utanlandske.

