Barn tjuvlånte bil og la ut på 1.000 km lang køyretur

utenriks

Då politiet til slutt stansa bilen med dei fire barna utanfor Grafton sør for Brisbane, låste dei først dørene og nekta å komme ut.

Først då ein politimann knuste sideruta på den store firehjulstrekkaren, gav dei opp, fortel talsmannen til politiet, Darren Williams.

Kven som sat bak rattet under den 1.000 kilometer lange køyreturen nedover austkysten av Australia, er uklart.

– Det er langt, over 1.000 kilometer frå Rockhampton til Grafton. Eg kan ikkje førestille meg at ein person greidde å køyre heile den turen på to dagar, seier Williams.

