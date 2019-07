Forskarar: Vitamin- og kosttilskot forlenger ikkje livet

utenriks

Forskarar ved West Virginia University og Johns Hopkins University i USA har undersøkt kva effekt regelmessig inntak av vitamin- og andre kosttilskot eventuelt har på levealder og helse.

16 ulike tilskot vart undersøkte: A, B2, B6, B complex, C, D, E, multivitamin, jern, selenium, kalsium og vitamin D, folinsyre, betakaroten, antioksidantar og omega-3.

– Fleire vitamin, frå A til E, har absolutt ingen effekt, seier dr. Safi Khan, som har leidd forskingsprosjektet, til ABC News.

– Ingen av desse tilskota ser ut til å gi forlengd levealder, seier han.

Tynt bevisgrunnlag

Forskarane, som presenterer funna sine i siste utgåve av tidsskriftet Annals of Internal Medicine, konstaterer at omega-3 i moderat grad kan verne mot hjarte- og karsjukdommar, men legg til at bevisgrunnlaget er tynt. Det kan ikkje påvisast at omega-3 forlenger livet, slår dei fast.

Folinsyre reduserer òg risikoen for slag, noko òg ein kombinasjon av kalsium og vitamin D kan gjere. Også her er bevisgrunnlaget tynt, understrekar forskarane.

Den såkalla Middelhavsdietten, som er rik på olivenolje og fattig på raudt kjøtt, har liten innverknad på risiko for hjarte- og karsjukdommar, noko som overraska forskarane, medgir Khan.

Redusert saltinntak er ifølgje studien den einaste dietten som har ein klart påviseleg effekt, men berre hos personar som frå før har høgt blodtrykk.

Kritikk

Den nye studien vekker debatt og dr. Andrew Shao ved Council for Responsible Nutrition i USA er kritisk.

– Denne studien fortel berre halve historia, meiner han og held fast på at vitamin- og kosttilskot er viktige supplement for menneske som har ein mangelfull diett og ikkje får i seg dei nødvendige næringsstoffa.

Khan avviser kritikken og har eit klart råd til folk:

– Ikkje sløs bort pengar på dette, seier han og rår i staden folk til å leve sunt.

(©NPK)