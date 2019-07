Fransk-iransk akademikar arrestert i Iran

utenriks

Fariba Adelkhah er forskar i antropologi og samfunnsvitskap ved eliteuniversitetet Sciences Po i Paris. Ifølgje det franske utanriksdepartementet har ho sidan arrestasjonen vorte nekta konsulære tenester.

– Frankrike ber iranske styresmakter om å kaste fullt lys over situasjonen til Adelkhah og gjentar krava sine, spesielt med omsyn til umiddelbar konsulær tilgang, heiter det i ei fråsegn måndag frå fransk UD, som legg til:

– Ingen tilfredsstillande svar er hittil tatt imot.

Ein talsmann for iranske styresmakter kan ikkje stadfeste skuldingane.

Arrestasjonen kan føre til auka spenning mellom Paris og Teheran i ein vanskeleg periode av krisa som oppstod då USA trekte seg ut av den internasjonale atomavtalen med Iran.

Ifølgje opposisjonelle iranske nettstader forsvann Adelkhah allereie i juni.

Adelkhah er best kjent for boka «Being Modern in Iran», som handlar om endringane i Iran etter revolusjonen i 1979 som enda med skipinga av den islamske republikken.

Ho er den siste av ei rekke iranske statsborgarar, som også har vestleg statsborgarskap, som blir arrestert i Iran. Britisk-iranske Nazanin Zaghari-Ratcliffe, prosjektleiar for Thomson Reuters Foundation, har vore fengsla i Teheran sidan 2016. Ho har avvist skuldingar om oppvigling.

Iransk-amerikanarane Siamak Namazi og faren Baquer Manazi sonar ti år lange fengselsdommar for spionasje, ein dom USA har fordømt.

(©NPK)