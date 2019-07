Trump vil fjerne tilgang til asyl for mellomamerikanarar på grensa til Mexico

utenriks

Ifølgje ei ny forskrift som vart offentleggjort måndag, har asylsøkarar som har reist gjennom eit anna land på veg frå heimlandet til USA, ikkje rett på asyl ved den sørlege grensa.

Forskrifta blir venta å tre i kraft tysdag og gjeld òg barn som har kryssa grensa til USA åleine.

Unntak blir gjort for personar som er offer for menneskesmugling og for personar som har fått avslag på asylsøknaden i eit anna land.

– Eit sjenerøst land

Tiltaket frå president Donald Trumps regjering har som mål å oppheve asylretten for menneske som kjem frå Mellom-Amerika til USA via Mexico, ifølgje nyheitsbyrået AP.

– USA er eit sjenerøst land, men er fullstendig overvelda av byrdene knytte til å arrestere og prosessere hundretusenvis av framande langs den sørlege grensa, seier justisminister William Barr i ei fråsegn.

Han legg til at dei nye reglane vil avgrense talet «økonomiske migranter og de som prøver å utnytte vårt asylsystem for å få innreise til USA».

Domstolane

Dei nye reglane kjem mest sannsynleg til å bli utfordra i domstolane. Amerikansk lov gir migrantar rett til å søke om asyl når dei kjem USA, uavhengig av korleis dei kom seg dit.

Det finst unntak for dei som har komme via eit land som blir rekna som «trygt». Men USAs innvandrings- og nasjonalitetslov, som omfattar asyllova, er vag i definisjonen av kva som er eit «trygt» land. Det einaste landet USA har ein såkalla «trygt tredjeland»-avtale med i dag, er Canada.

Den nye forskrifta gjeld nykomne og ikkje menneske som allereie er i USA. Dersom ein asylsøkar har reist via eit land som ikkje har signert nokon av dei store internasjonale traktatane om flyktningar, skal det òg gjerast unntak. Dei fleste vestlege land har likevel underteikna desse avtalane.

