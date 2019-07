Löfven: – På tide med ei kvinne

utenriks

– Det er på tide at vi får ei kvinne i denne viktige posisjonen, seier Löfven, som meiner det er bra at leiinga i EUs institusjonar no kjem på plass.

I ei avstemming i EU-parlamentet vart tyske Ursula von der Leyen (60) godkjent som ny president i EU-kommisjonen med 383 stemmer for, 327 stemmer mot og 22 blanke stemmer. Ho blir første kvinnelege president i kommisjonen og overtar etter Jean-Claude Juncker 1. november.

Den svenske statsministeren seier i ei fråsegn at regjeringa vil gå i forhandlingar med den tiltredande presidenten om den svenske kommisjonæren.

