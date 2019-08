Erdogan møter Putin

utenriks

Ingen detaljar om Erdogans eindagsbesøk finst. Besøket har vorte kunngjort på kort varsel.

Det finn stad medan Syrias president Bashar al-Assads russiskstøtta styrkar rykker fram i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen nordvest i Syria, og berre dagar etter at ein tyrkisk militærkolonne vart ramma av eit luftangrep inne i Idlib-provinsen.

Tyrkia fordømte luftangrepet på det sterkaste måndag og uttalte at det var brot på avtalar som er inngått mellom partane. «Regimestyrkar» stod bak angrepet, hevdar Tyrkia. Tre sivile vart drepne. Den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har opplyst at luftangrepet vart utført av både syriske og russiske styrkar, og at hensikta var å hindre den vidare vegen til den tyrkiske militærkolonnen.

Fredag snakka Putin og Erdogan på telefon. Dei vart samde om å setje i verk felles tiltak i Idlib-provinsen.

Tyrkia og Russland inngjekk i fjor ein avtale for å verne Idlib-provinsen frå ein storstilt offensiv frå det syriske regimet. Samtidig er Russland støttespelar for det syriske regimet og kampen mot opprørarar i Idlib-provinsen, medan Tyrkia støttar opprørsgrupper som kjempar mot Assad.

Syria har med russisk hjelp intensivert kampane i Idlib-regionen sidan april i år.

