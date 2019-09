Dansk skattekrav på 1,2 milliardar kroner mot Nordea

utenriks

Skattestyrelsen meiner Nordea har feilaktig betalt tilbake skatt på aksjeutbytte.

– Vi kan stadfeste at Skattestyrelsen har kunngjort for Nordea at skattestyresmaktene vil stemne Nordea med krav om betaling av cirka 900 millionar kroner i samband med den såkalla Hoopp-saka, seier sjefjurist Anders Holkmann Olsen i Nordea Danmark.

Hoopp er eit canadisk pensjonsfond. Fondet har feilaktig fått betalt tilbake pengar som skulle ha komme den danske statskassa til gode, meiner skattestyresmaktene.

Nordeas vurdering er at banken har halde forpliktingane sine og ikkje bidratt til urettmessige refusjonar av utbytteskatt.

– I Nordea vil vi ikkje medverke til skatteunndraging. Vi har kontinuerleg samarbeidd med styresmaktene og stilt informasjon om saka til rådvelde. Vi held sjølvsagt fram dialogen med styresmaktene, seier Holkmann Olsen.

Danske skattestyresmakter meiner at også SEB og Danske Bank har feilaktig betalt ut skatt som skulle ha komme statskassa til gode. Dei tre bankane kan ha stått for urettmessige utbetalingar på til saman 7,1 milliardar norske kroner til personar eller selskap i perioden frå 2012 til 2015, ifølgje danske skattestyresmakter.

SEB meiner at banken har følgt retningslinjene til skattestyresmaktene. I ei fråsegn frå Danske Bank heiter det at banken «ikkje har grunn til å tru» at ein har gjort feil.

