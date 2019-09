FN: Rohingyaene i Myanmar risikerer folkemord

utenriks

– Det herskar framleis eit ønske om folkemord i Myanmar, og rohingyaene er i alvorleg fare for å bli utsette for folkemord, slår ei ekspertgruppe frå FN fast i ein rapport som skal leggjast fram for FNs menneskerettsråd tysdag.

Rohingyaene, som er muslimar, er ifølgje FN ein av dei mest forfølgde minoritetane i verda. Dei blir nekta statsborgarskap i det buddhist-dominerte Myanmar, blir ofte utsette for tvangsarbeid, har ikkje rett til å eige land og har avgrensa rettar på mange andre område.

Hausten 2017 dreiv regjeringsstyrkane i Myanmar rundt 800.000 rohingyaer på flukt til nabolandet Bangladesh, der dei framleis lever i overfylte leirar. Tusenvis av rohingyaer vart drepne, og hundrevis av landsbyar vart brende ned til grunnen i offensiven.

Ifølgje FNs høgkommissær for menneskerettar held overgrepa fram mot dei attverande rohingyaene i Myanmar.

FNs ekspertgruppe, som har samla bevis og informasjon i to år, har tidlegare konkludert med at dei øvste generalane i landet bør straffeforfølgjast for folkemord og lovbrot mot menneskja.

FN-ekspertane gjentar dette kravet i den siste rapporten sin og konstaterer samtidig at dei attverande rohingyaene i Myanmar lever under svært vanskelege forhold og blir utsette for forfølging. Derfor er det òg uforsvarleg å repatriere rohingyaflyktningar frå Bangladesh, meiner dei.

