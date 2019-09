Brexit-saker i britisk høgsterett

utenriks

To søksmål – eitt skotsk og eitt engelsk – går i rette med suspensjonen til regjeringa av Parlamentet. Der har ein engelsk domstol komme fram til at regjeringa hadde rett til å suspendere nasjonalforsamlinga førre veke, medan Skottlands høgsterett meiner handlinga var grunnlovsstridig.

Det er sett av tre dagar til ankebehandlinga i London, så ei rettsavgjerd er ikkje venta før tidlegast torsdag kveld.

– Maktmisbruk

Aktivisten og forretningskvinna Gina Miller meiner regjeringa misbrukte makta si då ho sende parlamentarikarane heim i ein dryg månad fram til ein planlagt trontale 14. oktober. Miller har tidlegare lykkast med å bruke rettsvesenet i kampen mot brexit. I 2016 vann ho fram med eit krav om at regjeringa ikkje kunne utløyse artikkel 50 – som starta den formelle utmeldingsprosessen frå EU – utan eit vedtak i Parlamentet først.

For halvanna veke sidan avviste tre dommarar i Englands High Court Millers søksmål om suspensjonen av Parlamentet, men dommarane gav klarsignal til å anke saka vidare. Den anken inngår i dei sakene høgsterett no tar fatt på.

Medhald etter anke

Skottlands Høgsterett avviste først eit søksmål frå 75 parlamentarikarar, men kom etter anke fram til at regjeringa handla i strid med lova då ho suspenderte Parlamentet.

Domstolen, leidd av høgsterettsjustitiarius Lord Carloway, meinte suspensjonen «har som mål å vere til hinder for Parlamentet». Dommarane sa vidare at Parlamentets kontroll med regjeringa er ein hjørnestein i styringsprinsippa som er nedfelte i konstitusjonen.

Sjølv om domstolen konkluderte med at suspensjonen «var lovstridig og derfor (...) utan verknad», gav den ikkje ordre om at Parlamentet skulle kallast saman igjen.

Ulik rett – ulike konklusjonar

Regjeringa har heile vegen argumentert med at det er privilegiet til regjeringa å suspendere Parlamentet for å førebu trontalen. Ho seier òg at dette er ei politisk sak og ikkje har noko i rettsvesenet å gjere. Nord og sør for skotskegrensa har altså domstolane ulikt syn på det.

Skottland og England beheldt separate rettssystem etter at landa vart slått saman til kongedømmet Storbritannia i 1707. Høgsterett i London er likevel øvste instans i skotske sivile saker og skal dermed behandle begge ankane.

Nordirsk brexitmotstand

I Nord-Irland vart eit søksmål frå aktivist Raymond McCord for å hindre ein hard brexit avvist. Advokatane hans får 40 minutt til å argumentere i høgsterett denne veka.

McCord, som jobbar for retten til offer for den politiske valden i Nord-Irland, meiner ei EU-utmelding utan ein avtale vil setje fredsavtalen for området, den såkalla Langfredagsavtalen, i fare.

(©NPK)