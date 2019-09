Irans øvste leiar: – Blir ingen samtalar med USA

utenriks

Dermed har det iranske leiarskapet endå ein gong avvist tilnærmingane frå USAs president Donald Trump.

Han har fleire gonger sagt at han kan tenkje seg eit møte med Irans president Hassan Rouhani. Det har vorte spekulert på om dei to kunne treffast i samband med FNs hovudforsamling i New York.

Men Irans regjering har fleire gonger sagt at det ikkje er aktuelt med noko møte no, samtidig som Iran er hardt ramma av økonomisk sanksjonar innført av USA.

Tysdag vart denne bodskapen gjentatt av president Rouhanis sjef, Irans religiøse overhovud og øvste leiar Ali Khamenei.

– Alle embetsmenn i Den islamske republikken Iran er heilt samstemde i at det ikkje blir nokon samtalar med USA på noko nivå, heiter det i ei fråsegn på den offisielle nettsida hans.

Dermed ser det òg ut som han ser bort frå forhandlingar mellom diplomatar på eit lågare nivå enn Trump og Rouhani.

Avvisinga skjer på eit tidspunkt der spenninga i forholdet mellom USA og Iran har nådd ein ny topp. Trump har hevda at det truleg var Iran som stod bak droneangrepet mot oljeanlegg i Saudi-Arabia – men samtidig understreka han at han ønsker å unngå krig.

(©NPK)