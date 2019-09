Stabil inflasjon i EU i august

utenriks

For eitt år sidan var tolvmånadersinflasjonen 2,1 prosent for dei 19 eurolanda og 2,2 prosent for alle dei 28 EU-medlemmene.

I august auka prisane med 0,1 prosent i eurosona og med 0,2 prosent i heile EU, viser ferske tal frå EUs statistikkbyrå, Eurostat.

Prisauken på tenester bidrog mest i eurosona og stod for 0,6 prosentpoeng av den samla prisveksten det siste året. Mat, alkohol og tobakk bidrog med 0,4 prosentpoeng. Energi trekte totalen nedover med 0,06 prosentpoeng.

Portugal var det einaste EU-landet med negativ inflasjon i dei tolv månadene fram til august, og prisnivået gjekk ned med marginal 0,1 prosent. Suverent størst inflasjon i EU hadde Romania, med 4,1 prosent. Av eurolanda var det Nederland som opplevde den største prisveksten, med ein inflasjon på 3,1 prosent.

