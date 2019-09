Global klimastreik kan slå alle rekordar

utenriks

Demonstrasjonane fredag blir halden i forkant av at leiarane i verda møtest i New York neste veke for å delta på FNs hovudforsamling. Måndag samlast statsoverhovuda til FNs klimatoppmøte.

Asias unge sparka fredag i gang det som kan bli ein av dei største globale klimaprotestane i historia. I Australia gjekk meir enn 300.000 klimademonstrantar ut i gatene i Melbourne og Sydney og over 100 andre små og store byar, ifølgje arrangørane. Protestane kan dermed vere dei største i landet sidan Irak-krigen i 2003. Kravet til demonstrantane er null CO2-utslepp innan 2030.

Global streik

Deretter gjekk det slaget i slag: I ei rekke øystatar i Stillehavet var det protestar fredag, medan over 200 ungdommar storma miljødepartementet i Thailands hovudstad Bangkok og la seg ned for å spele døde, ifølgje Reuters.

Demonstrantane krev meir handling frå styresmaktene.

– Thailand er eitt av landa som er mest sårbare for klimaendringar. Vi ser allereie konsekvensane av tørke, flaum og mangel på vatn, alt dette skjer allereie, seier ein av arrangørane, Nanticha Ocharoenchai, til nyheitsbyrået DPA.

Også i Japan, Hongkong, India, Sør-Afrika, Uganda, Filippinane, Afghanistan, Polen og ei rekke andre land vart det arrangert klimastreik fredag.

Fekk fri

Demonstrasjonane, ofte omtalt som «den globale klimastreiken» eller Fridays for Future, er inspirert av svenske Greta Thunberg, som starta protestbølgja då ho byrja å skulke skulen og setje seg ned ved Riksdagen kvar fredag. Etter kvart har ho fått med seg skuleelevane i fleire land i protestrørsla «Fridays for Future».

I USA er det planlagt over 800 arrangement fredag, mellom anna i New York der dei 1,1 millionane i byen skuleelevar har fått fri for å klimastreike, ifølgje The New York Times.

I Tyskland er det varsla rundt 400 protestar fredag, same dag som koalisjonsregjeringa til Angela Merkel greidde å bli samde om ei pakke med tiltak for å kutte utsleppa etter ein 18 timars maratonforhandling.

I Storbritannia seier talsmenn for den globale rørsla Youth Strike 4 Climate at rekordmange truleg vil delta på rundt 200 arrangement landet over.

Ni streikar i Noreg

I Noreg er det planlagt streikar fredag på ni stader, frå Svalbard til Kristiansand, opplyser Natur og Ungdom. I Oslo møtest ungdommane på Eidsvolls plass framfor Stortinget.

– Vi er dritlei av feige politikarar som lèt klimaendringar gå ut over verda vår og framtida vår, heiter det frå arrangementet.

Nestleiar Haldis Tjeldflaat Helle i Natur og Ungdom meiner demonstrasjonane må få konsekvensar for dei internasjonale samtalane.

– Vi forventar at statsminister Erna Solberg tar oss på alvor og kunngjer eit skifte i norsk klimapolitikk på FN-toppmøtet neste veke, seier ho i ei pressemelding.

Toppmøte for ungdom

Natur og Ungdom forventar òg at statsbudsjettet til regjeringa, som blir presentert 7. oktober, legg opp til utsleppskutt i eit tempo som samsvarer med Noregs klimamål om 45 prosent utsleppskutt innan 2030.

– Det siste året har over 60.000 barn og unge streika for å krevje klimahandling. No er det på tide at regjeringa gir oss eit statsbudsjett som tar klima- og naturkrisa på alvor, seier Helle.

I tillegg til klimatoppmøtet på måndag arrangerer FN laurdag òg det første toppmøtet til historia for unge leiarar og klimaaktivistar.

