Swedbank blir etterforska i USA for medverknad til sanksjonsbrot

utenriks

Den russiske våpenprodusenten Kalashnikov har gjennom Swedbank sendt pengar som svarer til rundt 10 millionar svenske kroner, til den amerikanske motparten sin Kalashnikov USA, blir det opplyst i SVTs Uppdrag gransking.

Pengane skal ha vorte overførte gjennom fire transaksjonar, der den største av dei vart gjennomførte i 2017.

Dette strir mot amerikanske sanksjonar som vart innførte etter Russlands annektering av Krimhalvøya.

Det amerikanske selskapet produserer våpena ved ein fabrikk i Florida og har ikkje vore omfatta av sanksjonar, i motsetning til russiske Kalashnikov.

Ein føresetnad for at det amerikanske selskapet fekk halde fram drifta etter at sanksjonane vart innførte, var at det ikkje vart sendt pengar mellom selskapa. Dette har no skjedd via Swedbank, ifølgje SVT.

Transaksjonane blir no etterforska av amerikanske styresmakter, ifølgje Uppdrag gransking.

Swedbanks nye direktør Jens Henriksson seier at han er opprørt over opplysningane, og at desse inngår i den interne granskinga til banken.

Dette har vore eit turbulent år for den svenske storbanken.

Henriksson tok over etter at Birgitte Bonnesen i mars vart sparka som direktør på grunn av avsløringar om mistenkelege pengeoverføringar i Baltikum. Swedbank blir etterforska for mistankar om kvitvasking som skal ha funnet stad i fleire baltiske land.

(©NPK)