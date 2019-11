Motstandarane til Netanyahu krev at han seier frå seg ministerpostar

utenriks

I tillegg til at Netanyahu er statsminister, er han òg for tida helseminister, arbeidsminister, viselandbruksminister og minister med ansvar for saker som gjeld jødar i andre land.

Blått og kvitt viser til ei rettsavgjerd i israelsk Høgsterett som slår fast at ein tiltalt minister ikkje kan halde fram som medlem av regjeringa.

Juridisk sett er ikkje Netanyahu førebels forplikta til å gå av som statsminister. Men han står overfor eit stort politisk press frå dei som meiner at han no må gi seg.

Torsdag erklærte riksadvokaten i Israel at Netanyahu blir sikta for mutingar, svindel og tillitsbrot. Han er den første sitjande statsministeren i historia til Israel som blir tiltalt i ei straffesak.

Netanyahu har òg mislykkast i forsøket sitt på å danne ny regjering, og for tida leiar han eit forretningsministerium. Blått og kvitt er den viktigaste rivalen til partiet til statsministeren Likud.

