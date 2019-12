Gatekampar i franske byar under protest mot pensjonsreform

utenriks

Frå Marseille i sør til Lille i nord marsjerte tusenvis av franskmenn i raude og gule vestar.

TV-bilde viser maskerte demonstrantar som driv hærverk og kjempar mot politiet langs marsjruta i Paris. Også i byane Rennes, Nantes og Bordeaux blir det meldt om samanstøytar mellom politi og demonstrantar. I Nantes brukte politiet tåregass mot demonstrantar som kasta bluss.

I Paris samla demonstrantane seg rundt området ved Gare dei l'Est, der politiet hadde bedt alle forretningar, kafear og restaurantar om å halde stengt.

Politiet utførte tryggingssjekkar av over 9.000 menneske som kom til demonstrasjonen, og allereie før marsjen starta hadde dei arrestert 71 personar.

Om lag 6.000 politifolk er utplasserte i den franske hovudstaden, og styresmaktene har mellom anna sperra av presidentpalasset og stengt Eiffeltårnet.

Nyheitsbyrået AP beskriv marsjen gjennom den austlege delen av Paris som «et virvar av sosial misnøye», men felles for alle deltakarane var ein djup motvilje mot president Emmanuel Macron.

Macron er venta å offentleggjere detaljane i pensjonsreforma neste veke. Regjeringa har lova å ikkje røre pensjonsalderen, som no er 62 år og lågare for dei med spesielt tunge yrke. Men reforma inneber samtidig tiltak som skal få folk til å stå lenger i jobb.

For Macron er pensjonsreforma eit viktig ledd i dei økonomiske reformene som han meiner er nødvendige for at Frankrike skal vere konkurransedyktig i åra som kjem.

(©NPK)