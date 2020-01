Aktor kallar Weinstein «eit seksuelt rovdyr»

utenriks

Bevisa som skal leggjast fram, vil vise at Weinstein «var eit seksuelt rovdyr og ein valdtektsmann», sa aktor Meghan Hast i opningsinnlegget sitt.

Weinstein brukte den store makta si i underhaldningsbransjen til å sørgje for at kvinner han gjorde seg skuldig i overgrep mot, tagde, sa ho.

– Men no vil stemmene deira endeleg bli høyrde, sa Hast.

Skuldingane mot Weinstein vart startskotet på metoo-kampanjen, der kvinner og menn frå land over heile verda har stått fram med historier om seksuelle krenkingar.

Bortimot 90 kvinner, blant dei Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har skulda Weinstein for valdtekter, overgrep og seksuell trakassering, men saka som opna i New York onsdag, dreier seg om påstått valdtekt av to kvinner.

67-åringen hevdar forholda han hadde til dei to kvinnene var gjensidig.

– Eg har gode advokatar, sa han då han kom rettssalen.

