utenriks

FN-ekspertane krev at USA straks startar etterforsking av saka.

Avisa The Guardian skreiv tysdag at mobiltelefonen til Bezos «mest sannsynleg» vart hacka i 2018 etter at han fekk ei infisert videofil via Whatsapp frå eit nummer som blir brukt av kronprins Mohammed bin Salman.

Bezos eig The Washington Post. Han er ein av dei rikaste mennene i verda og grunnla den amerikanske internettgiganten Amazon.

Saudi-Arabia har kalla hackingpåstandane absurde.

