Israelske ultraortodokse på smittetoppen

Rundt éin million av dei ni millionar innbyggjarane i Israel er strengt fundamentalistiske jødar som tek avstand frå alt verdsleg og ofte nektar å rette seg etter offentlege lover og reglar.

Israel har til liks med dei fleste andre land sett i verk ei rekkje strenge tiltak i eit forsøk på å hindre spreiing av koronavirus og forbyr mellom anna folkesamlingar på meir enn ti personar.

Dette forbodet nektar mange ultraortodokse jødar å rette seg etter, og i helga trassa rundt 400 av dei styresmaktene ved å delta i gravferda til ein rabbinar i byen Bnei Brak.

Stengde synagogar

For å handheve forbodet har styresmaktene òg gitt ordre om å stengje synagogane i landet, men heller ikkje dette blir respektert.

Utanfor ein synagoge i Bnei Brak heng det to oppslag, eitt på hebraisk, som seier at synagogen er stengd, og eitt på jiddisk, der folk blir inviterte inn for å be.

Blir bøtelagde

Politiet skjerpar no tonen overfor dei som ikkje respekterer forbodet, og patruljerte måndag den ultraortodokse bydelen Meah Shearim i Jerusalem og delte ut bøter til dei som var saman med fleire enn ni andre.

Minst åtte bøter vart delte ut måndag formiddag, opplyste polititalsmann Micky Rosenfeld.

Den manglande viljen blant dei ultraortodokse til å følgje rådet og pålegget kan no lesast ut av statistikken frå helsedepartementet over koronasmitta i landet.

4.347 har til no fått påvist viruset i Israel, og av desse er 16 døde. Blant dei vel 540 smitta som er lagde inn på sjukehus, kjem rundt halvparten frå den ultraortodokse minoriteten.

