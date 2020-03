President Trump forlenger dei nasjonale tilrådingane om stenging og fysisk avstand til 30. april.

utenriks

– Ikkje noko vil vere verre enn å erklære siger før sigeren er vunnen. Det ville vore det største tapet av alle, sa presidenten under ein pressekonferanse i Rosehagen i Det kvite hus søndag ettermiddag amerikansk tid.

– Derfor er det viktig dei neste to vekene, og i denne perioden, at alle følgjer retningslinjene, sa presidenten ifølgje The Guardian.

Presidenten antek talet på døde som følgje av koronaviruset vil no toppen i USA om to veker.

Dei nasjonale tilrådingane oppmodar folk til å halde seg heime og rår mot samlingar med meir enn ti personar.

Så langt er 2409 personar stadfesta døde som følgje av viruset i USA, og over 136.000 er smitta.

