Solid opptur for danske sosialdemokratar

Socialdemokratiet får tilsynelatande god utteljing for korleis statsminister Mette Frederiksen har handtert koronakrisa så langt. Dette er første gong sidan 2006 at partiet ligg over 30 prosent. Framgangen er ein av dei største på éin månad i målingsinstituttet Voxmeters historie.

For Alternativet er historia ei heilt anna. I floraen av danske småparti har dette grøne partiet mista over sju av ti veljarar og fell frå 2,1 til 0,6 prosent

Feilmarginen i målinga er på opptil 2,8 prosentpoeng.

