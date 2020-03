Virussmitta tolvåring døydde i Belgia

utenriks

Dødsfall i så ung alder skjer svært sjeldan, seier ein talsperson for helsestyresmaktene, Emmanuel Andre, og legg til at dei er skaka over dødsfallet.

Ingen ytterlegare detaljar om helsetilstanden til den tolv år gamle jenta har vorte offentleggjort, heller ikkje om ho hadde nokon underliggande sjukdom.

Det er det første virusdødsfallet som er registrert blant barn i Belgia under koronakrisa. 705 koronasmitta personar er så langt døde i landet med drygt 11 millionar innbyggarar, og 12.775 er stadfesta smitta.

(©NPK)