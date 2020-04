Hundrevis av innestengde kjæledyr har døydd på marknad i Pakistan

utenriks

Dyreaktivistar har no greidd å redde dyr som har overlevd dei to vekene som har gått sidan marknaden vart stengde på grunn av restriksjonar knytt til koronautbrotet.

– Då vi kom oss inn, hadde dei fleste døydd, rundt 70 prosent. Dei låg på bakken, seier Ayesha Chundrigar.

Ho fortel at ho kunne høyre lyden frå dei lidande dyra inne i butikkane, som romma opptil 1.000 dyr.

– Det var så forferdeleg, eg kan ikkje beskrive det, seier ho.

Svalt i hel

Dyra hadde ingen tilgang på mat medan dei var innestengde i bur utan lys og ventilasjon. Dyra som framleis var i live, sat mellom dei døde dyrelika og skalv.

Stenginga i Pakistan førte til at eigarane vart nekta tilgang til butikkane sine. Nokre av dei skal ha snike seg inn om natta for å mate dyra.

Etter redningsaksjonen på marknaden har Chundrigar overtalt styresmaktene i Karachi til å la eigarane og dyreaktivistar til å sjå til dyra kvar dag.

Også i Lahore

I byen Lahore har kjæledyr lide ein liknande skjebne.

I nærleiken av ein marknad er det funne 20 hundar som er dumpa i eit kloakkavløp. Også denne marknaden vart stengt, medan dyra svalt i hel. Der har Kiran Maheen greidd å redde over 20 hundar, kaninar og kattar etter å ha overtalt styresmaktene til å sleppe henne inn, men mange dyr var allereie døde.

Ho fortel at mange av dei var kvelt.

Mange fleire fattige

I Pakistan har 2.900 menneske fått påvist koronaviruset. 45 av dei er døde. Smitteutbreiinga kan likevel vere langt høgare sidan landet har liten testkapasitet og i alt 215 millionar innbyggjarar.

Rundt 25 prosent av dei levde allereie i fattigdom før koronapandemien ramma. No har mange fleire vorte kasta ut i fattigdom som følgje av at dei under nedstenginga ikkje har moglegheit til å tene pengar.

