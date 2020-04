Nasjonalforsamlinga i Iran gjenopna

utenriks

Over to tredelar av dei 290 parlamentarikarane deltok på møtet, som var det første sidan 25. februar. Presidenten til forsamlinga, Ali Larijani, var ikkje til stades. Han er ein av 31 parlamentarikarar som har testa positivt for koronaviruset.

Under møtet vart det diskutert om heile samfunnet bør stengjast ned i ein månad, men forslaget vart nedstemt i frykt for korleis det vil påverke den allereie sanksjonsramma økonomien i landet.

Talet på koronarelaterte dødsfall i Iran nærmar seg no 4.000. Over 62.500 personar har fått påvist smitte. Mørketala kan vere store.

