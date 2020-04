New Zealands helseminister seier han er ein idiot

utenriks

Helseminister David Clark tok med seg familien i bilen og køyrde cirka 2 mil for å gå ein tur på stranda. Det var eit brot på dei strenge reiserestriksjonane i landet i samband med koronapandemien.

Han er no fråteken visse ansvarsområde, og statsminister Jacinda Ardern seier at ho under normale omstende ville gitt han sparken. Men som følgje av koronautbrotet har ikkje landet råd til å risikere større forstyrringar i helsevesenet.

Clark sjølv legg seg flat.

– Eg har vore ein idiot, og eg forstår kvifor folk er sinte på meg, seier han.

(©NPK)